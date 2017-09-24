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Надаль — после игры с Федерером: это было незабываемо для нас обоих

24 сентября 2017, воскресенье. 02:55 Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё выступление в паре с Роджером Федерером на выставочном турнире «Кубок Лэйвера». Спортсмены выиграли первый совместный парный матч в карьере, победив американцев Сэма Куэрри и Джека Сока, результат противостояния — 6:4, 1:6, (10:5).

«Не хотел бы не оправдать ваших ожиданий. Это было незабываемо для нас обоих, учитывая долгую историю нашего соперничества. Нам очень понравилось. Можно ли в дальнейшем ожидать наших парных выступлений? Не думаю, что это хорошая идея», — цитирует испанского теннисиста редакция Fox Sports.

Федерер и Надаль выиграли первый совместный парный матч в карьере
Источник: FOX Sports Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
24 сентября 2017, воскресенье
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