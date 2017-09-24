Надаль — после игры с Федерером: это было незабываемо для нас обоих

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё выступление в паре с Роджером Федерером на выставочном турнире «Кубок Лэйвера». Спортсмены выиграли первый совместный парный матч в карьере, победив американцев Сэма Куэрри и Джека Сока, результат противостояния — 6:4, 1:6, (10:5).



«Не хотел бы не оправдать ваших ожиданий. Это было незабываемо для нас обоих, учитывая долгую историю нашего соперничества. Нам очень понравилось. Можно ли в дальнейшем ожидать наших парных выступлений? Не думаю, что это хорошая идея», — цитирует испанского теннисиста редакция Fox Sports.

Федерер и Надаль выиграли первый совместный парный матч в карьере