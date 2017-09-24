Федерер: хотел, чтобы мы хотя бы раз сыграли с Надалем в паре, и это произошло

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от выступления в паре с Рафаэлем Надалем на выставочном турнире «Кубок Лэйвера». Спортсмены выиграли первый совместный парный матч в карьере, победив американцев Сэма Куэрри и Джека Сока — 6:4, 1:6, (10:5).



«Для меня лично это был отличный момент в карьере. После этого мы снова будем соперниками, слава Богу или, к сожалению, но это было нечто особенное. Это память на всю оставшуюся жизнь.



Я хотел, чтобы мы хотя бы раз сыграли в паре, и сегодня это произошло», — проводит слова швейцарского теннисиста Fox Sports.

Федерер и Надаль выиграли первый совместный парный матч в карьере