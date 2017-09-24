Остапенко завоевала титул на турнире в Сеуле, победив Хаддад-Майю

Латвийка Елена Остапенко (1) в финале турнира в Сеуле победила бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. 20-летняя уроженка Риги, занимающая 10-е место в рейтинге WТА, исполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки, реализовала все семь брейк-пойнтов и проиграла четыре гейма на своей подаче. Беатрис трижды подала навылет при пяти двойных.

Остапенко завоевала второй титул в карьере. Впервые она стала победительницей турнира на Открытом чемпионате Франции, в финале которого переиграла румынку Симону Халеп.