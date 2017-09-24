Звонарёва впервые за 2,5 года сыграет в основной сетке турнира WТА

Россиянка Вера Звонарёва в финале квалификации турнира в Ташкенте, который пройдёт на харде с 25 сентября по 1 октября, разгромила итальянку Ясмине Паолини (3) со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность встречи составила всего 55 минут. 33-летняя москвичка, занимающая 303-е место в рейтинге WТА, реализовала шесть брейк-пойнтов из семи и проиграла один гейм на своей подаче.

Экс вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» сыграет в основной сетке турнира WТА впервые с апреля 2015 года. За время перерыва в карьере Вера вышла замуж и родила ребёнка.