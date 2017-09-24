Цуренко победила Суарес-Наварро и сыграет с Мугурусой в Ухане

Украинка Леся Цуренко в первом круге турнира в Ухане переиграла испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:3, 7:6 (14:12). Продолжительность поединка составила 2 часа 14 минут. 28-летняя представительница Украины, занимающая 38-е место в рейтинге WТА, исполнила три эйса, допустила семь двойных ошибок, отыграла 11 брейк-пойнтов из 13 и сделала три брейка.
Следующей оппоненткой Цуренко станет ещё одна испанка Гарбинье Мугуруса (1).
Также стартовый барьер преодолели полька Магда Линетт (Q) и австралийка Эшли Барти.