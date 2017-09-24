Андреев, Мыскина и А. Медведев выиграли Матч Легенд на St. Petersburg Open

Перед воскресными финалами турнира St. Petersburg Open 2017 на «Сибур-Арене» прошёл матч легенд тенниса. За сборную России играли победительница Открытого чемпионата Франции – 2004, экс-вторая ракетка мира Анастасия Мыскина и победитель четырёх турниров АТР, обладатель Кубка Дэвиса Игорь Андреев, а за сборную мира — чемпионка «Ролан Гаррос – 1997» хорватка Ива Майоли и экс-первая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата Франции – 1998 испанец Карлос Мойя.

Капитанами команд были директор турнира Александр Медведев и Михаил Южный. По регламенту, капитаны выходили на замену вместо любого игрока, а матч состоял из одного сета до 7 очков. Дело дошло до тай-брейка, на котором сильнее оказались россияне — 8:7 (8:6), сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.