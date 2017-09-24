Плишкова: у меня с Котыжей было разное видение моей игры

Чешка Каролина Плишкова рассказала, почему приняла решение о расставании с тренером Давидом Котыжей.

«Было несколько причин, но основная — разное видение моей игры. Я не хочу говорить о его видении. Я считаю, что моя игра по-прежнему агрессивная, но я не тот игрок, который выигрывает розыгрыши одним ударом. Я могу иногда играть и долгие розыгрыши. У меня нет с этим проблем. Я хочу играть агрессивно, может быть, более агрессивно, чем играю сейчас. Но, как я сказала, дело в разном взгляде на теннис», — приводит слова Плишковой WTA Insider.