Ебавы и Мидделкоп выиграли турнир в Санкт-Петербурге в паре

Чех Роман Ебавы и голландец Матве Мидделкоп стали победителями турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В финале Роман и Матве победили лидеров посева чилийца Хулио Перальту и аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 2 минуты.

27-летний Ебавы завоевал второй титул в карьере и текущем сезоне на соревнованиях АТР-тура, а для 34-летнего Мидделкопа этот трофей стал четвёртым в общей сложности и вторым в этом году.

Роман располагается на 67-й позиции парного рейтинга АТР, а Матве — на 41-м.