Звонарёва сыграет с Бегу, Хромачёва — с Хибино в первом круге турнира в Ташкенте

В Ташкенте состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WТА, который пройдёт на харде с 25 сентября по 1 октября. Экс-вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (Q) в первом круге сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу (4).

Первой соперницей Ирины Хромачёвой (Q) станет японка Нао Хибино (7). Екатерина Александрова (8) за выход во второй круг поспорит с австралийкой Лизетт Кабрерой (Q). Хорватка Яна Фетт (Q) встретится с чешкой Денисой Аллертовой.

Ознакомиться с основной сеткой полностью можно на «Чемпионате».