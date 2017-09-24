Веснина победила Инъин Дуань на старте соревнований в Ухане

Россиянка Елена Веснина (16) в первом круге турнира в Ухане переиграла местную обладательницу «уайлд-кард» Инъин Дуань со счётом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. 31-летняя уроженка Львова, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, исполнила 3 эйса, допустила 8 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 6 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Хозяйка корта сделала 1 эйс при 5 двойных.

Следующей оппоненткой Елены Весниной станет либо бельгийка Элизе Мертенс, либо японка Наоми Осака.