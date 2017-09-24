Беннето и Роже-Васслен победили на турнире в Метце в паре

Француз Жюльен Беннето и Эдуард Роже-Васслен (3) в финале турнира в Метце в парном разряде оказались сильнее голландца Весли Колхофа и новозеландца Артёма Ситака со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.

35-летний Беннето завоевал 12-й титул в карьере и второй в текущем сезоне на соревнованиях АТР в парном разряде, а для 33-летнего Роже-Васслена этот трофей стал 14-м в общей сложности и первым в 2017 году.

Жюльен занимает 59-е место в парном рейтинге АТР, а Эдуард — 28-е.