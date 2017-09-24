Кырстя обыграла Ван Яфань в первом круге крупного турнира в Ухане

Румынка Сорана Кырстя вышла во второй круг турнира серии Premier 5 в Ухане (Китай), обыграв местную теннисистку Ван Яфань (WC) в заключительном матче дня — 6:3, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 27 минут. Кырстя 2 раза подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету китайской теннисистки 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Эйсов у неё не было.



Следующая соперница Кырсти определится в матче между китаянкой Ван Цян и чемпионкой US Open — 2017 американкой Слоан Стивенс (14).