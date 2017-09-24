Возняцки: Павлюченкова — очень сильный игрок с мощными ударами

Датчанка Каролина Возняцки, после шести поражений в финалах турниров WTA в нынешнем сезоне завоевавшая титул в Токио, прокомментировала свою победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой со счётом 6:0, 7:5.



«Это замечательное чувство. Для меня было действительно важно провести весь матч сфокусированной на игре — на агрессивной игре — и с позитивным настроем. Думаю, это мне удалось, и я очень рада вновь завоевать здесь титул. Мне очень нравится играть в Токио. Эти корты хорошо подходят для моего тенниса.



Конечно, Настя — очень сильный игрок. У неё мощные удары, она рано встречает мяч. Было важно заставлять её двигаться, а также хорошо подавать. В первом сете всё складывалось в мою пользу, было идеально. Во второй партии ей удалось прибавить в подаче, так что сделать брейк было тяжёлой задачей. Думаю, мы обе провели хороший матч.



Я очень довольна тем, как складывается этот сезон. Надеюсь, я смогу хорошо сыграть и на заключительных турнирах года», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.