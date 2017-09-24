Гоёвчик выиграл первый финал ATP в карьере, победив Пэра на турнире в Меце

Немец Петер Гоёвчик (Q) стал чемпионом турнира ATP 250 в Меце (Франция), обыграв местного теннисиста Бенуа Пэра (7) в двух партиях — 7:5, 6:2.



Матч продолжался 1 час 7 минут. Гоёвчик сделал 3 эйса, 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Пэра 12 эйсов и 8 двойных. Брейк-пойнтов у Бенуа не было.



Для Гоёвчика это первый титул на турнирах ATP в карьере. Более того, до того 28-летний немец даже ни разу не играл в финалах соревнований уровнем выше челленджеров. Теперь Петер впервые войдёт в топ-70, став 66-й ракеткой мира.