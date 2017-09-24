Джумхур в Санкт-Петербурге завоевал свой первый титул ATP, обыграв Фоньини

Босниец Дамир Джумхур завоевал первый титул ATP в карьере, победив итальянца Фабио Фоньини в финале турнира серии ATP 250 в Санкт-Петербурге — 3:6, 6:4, 6:2. Отметим, что в решающей партии Фоньини беспокоила травма.



Поединок продолжался 1 час 53 минут. Джумхур сделал 3 эйса, 3 двойные ошибки, 15 ударов навылет и использовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Фоньини 5 двойных, 15 виннеров и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Эйсов у Фабио не было.



В новом рейтинг-листе, который выйдет в понедельник, Джумхур впервые войдёт в топ-50 и станет 40-й ракеткой мира. Фоньини займёт 27-ю строчку.