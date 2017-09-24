Остапенко: мне понравился Сеул, было здорово видеть так много латвийских флагов

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу на турнире в Сеуле, в финале которого она обыграла Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. Для Остапенко это был второй титул в карьере после «Ролан Гаррос» — 2017.



«Я очень рада выиграть здесь второй турнир в карьере. Мне понравились эти соревнования, и было здорово видеть так много латвийских флагов. Я впервые была в Корее и хорошо провела здесь время. Надеюсь, в следующем году я вернусь в эту страну и смогу снова победить.



В финале „Ролан Гаррос“ я уступила первый сет и проигрывала 0:3 во второй партии, так что там ситуация была куда тяжелее, чем здесь. Я просто пыталась играть в свой теннис и получать удовольствие от финала. Тут я была первой сеяной, и ситуация была немного иной. Конечно, соперница играла хорошо. К тому же она левша, и мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к её теннису», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.

Остапенко завоевала титул на турнире в Сеуле, победив Хаддад-Майю