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Остапенко: мне понравился Сеул, было здорово видеть так много латвийских флагов

24 сентября 2017, воскресенье. 19:44 Теннис

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу на турнире в Сеуле, в финале которого она обыграла Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. Для Остапенко это был второй титул в карьере после «Ролан Гаррос» — 2017.

«Я очень рада выиграть здесь второй турнир в карьере. Мне понравились эти соревнования, и было здорово видеть так много латвийских флагов. Я впервые была в Корее и хорошо провела здесь время. Надеюсь, в следующем году я вернусь в эту страну и смогу снова победить.

В финале „Ролан Гаррос“ я уступила первый сет и проигрывала 0:3 во второй партии, так что там ситуация была куда тяжелее, чем здесь. Я просто пыталась играть в свой теннис и получать удовольствие от финала. Тут я была первой сеяной, и ситуация была немного иной. Конечно, соперница играла хорошо. К тому же она левша, и мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к её теннису», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.

Остапенко завоевала титул на турнире в Сеуле, победив Хаддад-Майю
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Елена Остапенко
Новости. Теннис
24 сентября 2017, воскресенье
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