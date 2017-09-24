Джумхур: в Петербурге лучший турнир в своей категории, и я обязательно вернусь

Босниец Дамир Джумхур поделился эмоциями после первой в карьере победе на турнире ATP. Джумхур обыграл итальянца Фабио Фоньини в финале турнира серии ATP 250 в Санкт-Петербурге — 3:6, 6:4, 6:2.

«Я думаю, больше всего мне помогло здесь победить то, что месяц назад я сыграл в своём первом финале ATP турнира. Тогда я очень нервничал, хотя и сегодня я нервничал. Но этот опыт мне помог, я думал об этом перед вторым финалом. Я нашёл свою игру. Сегодня лучший день в моей жизни.

Я точно стал первым боснийским теннисистом, который выиграл турнир ATP. В первом сете я не мог найти свой теннис, тот теннис, который помог мне сделать брейк и взять подачу Фабио. Во втором сете я стал лучше подавать. Когда я сделал свой первый брейк в матче, то уровень моей игры в целом повысился.

В Петербурге рядом со мной были отец и моя девушка. Первой мне позвонила мама. Президент Боснии ещё не звонил, может быть, он ещё сделает это.

В Петербурге лучший турнир в данной категории. Корты выглядят замечательно, в целом организация на блестящем уровне. Я жду, когда вернусь сюда в следующем году. Зрители сегодня проявили настоящий фэйр-плей, они болели объективно», — передаёт слова Джумхура корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.