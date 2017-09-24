Хаддад-Майя: финал получился упорным, мы с Остапенко обе играли здорово

Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала свой первый в карьере финал турнира WTA в одиночном разряде, который она проиграла латвийке Елене Остапенко в трёх партиях — 7:6 (7:5), 1:6, 4:6.



«Я очень рада. Неделя получилась выдающейся. Я впервые приехала в Сеул, и мне здесь очень понравилось. Атмосфера была невероятной. Финал получился очень упорным. Мы обе играли здорово, бились за каждое очко. Она очень сильная теннисистка, я знаю её ещё с юниорских времён. Этот финал, несмотря на поражение, даст мне отличный опыт», — цитирует Хаддад-Майю официальный сайт WTA.

Остапенко завоевала титул на турнире в Сеуле, победив Хаддад-Майю