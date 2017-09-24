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Веснина: надеюсь показать хороший теннис и здесь, и в Пекине

24 сентября 2017, воскресенье. 23:13 Теннис

Россиянка Елена Веснина прокомментировала свой дебют на турнире в Ухане, где она обыграла китаянку Дуань Инъин со счётом 6:3, 6:4.

«Это был непростой матч, потому что играть против Дуань Инъин никогда не бывает легко. Она играла перед своими зрителями, которые сегодня очень активно её поддерживали. Стадион был заполнен. Фанаты громко реагировали на каждый розыгрыш и даже немного радовались моим двойным ошибкам — может быть, громче, чем в матче с Кис в Нью-Йорке.

При счёте 2:4 во втором сете я знала, что важно не давать ей поймать кураж, не отпускать слишком далеко вперёд и биться за каждое очко. Я пыталась заставлять её как можно больше бегать по корту. Сделав обратный брейк, я почувствовала себя увереннее и заиграла свободнее.

Удивительно, что турнир проводится уже три года, а я впервые играю здесь. При этом мой дебютный матч поставили в вечернюю сессию на Центральный корт, что было очень здорово.

В прошлом году я была опустошена после Олимпиады, у меня были травмы. В этот раз я с нетерпением ждала старта Ухани, потому что слышала от игроков много хорошего о стадионе и о городе. Я хочу выступить в Азии лучше, чем в прошлом году — конечно, кроме Сингапура, где мы победили в паре. Вряд ли я отберусь туда в одиночном разряде, но кто знает? Нужно играть матч за матчем, верить в себя, и тогда всё возможно. Надеюсь, я найду свою игру и покажу хороший теннис и здесь, и в Пекине», — приводит слова Весниной официальный сайт WTA.

Веснина победила Инъин Дуань на старте соревнований в Ухане
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Елена Веснина
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