Гоёвчик: выиграть свой первый турнир ATP — великолепное чувство

Чемпион турнира ATP 250 в Метце немец Петер Гоёвчик, завоевавший титул в своём дебютном финале на уровне ATP, прокомментировал этот успех. В решающем поединке он обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 7:5, 6:2.



«Выиграть свой первый турнир ATP — великолепное чувство. Судьбу первого сета решили одно-два очка. На брейк-пойнте мы провели очень длинный розыгрыш. Я здорово подавал на протяжении всего матча, что сильно помогло мне», — приводит слова Гоёвчика официальный сайт ATP.



Отметим, что за весь матч Пэр не заработал ни одного брейк-пойнта.

Гоёвчик выиграл первый финал ATP в карьере, победив Пэра на турнире в Меце