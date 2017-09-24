Пэр: я рад за своего соперника, он хороший парень

Француз Бенуа Пэр, проигравший немцу Петеру Гоёвчику в финальном матче домашнего турнира ATP 250 в Метце, прокомментировал итоги решающего поединка и оценил своё выступление на этой неделе.



«Он почти не ошибался, так что мне пришлось нелегко. Но я доволен тем, как провёл эту неделю, и рад за соперника, потому что он хороший парень. Если я продолжу играть так же, как на этом турнире, то, думаю, смогу добиться хороших результатов. Я вижу много положительного в том, как выступил в Метце, а зрители здесь оказывали мне невероятную поддержку на протяжении всей недели», — цитирует Пэра официальный сайт ATP.

Гоёвчик выиграл первый финал ATP в карьере, победив Пэра на турнире в Меце