Беннето: мы чётко и уверенно играли в ключевые моменты матча

Француз Жюльен Беннето, в паре со своим соотечественником Эдуардом Роже-Вассленом победивший голландца Весли Колхофа и новозеландца Артёма Ситака в финале соревнований в Метце в парном разряде, прокомментировал этот успех. Для Беннето это 12-й титул в карьере на парных турнирах.



«Мы чётко и уверенно играли в ключевые моменты матча, особенно при 30:40 на моей подаче во второй партии. Во втором сете нам удалось заставить их ошибаться, что и дало нам решающее преимущество в концовке», — приводит слова Беннето официальный сайт ATP.

Беннето и Роже-Васслен победили на турнире в Метце в паре