Роже-Васслен: мы хорошо провели финал, и неделя в целом была почти идеальной

Француз Эдуард Роже-Васслен, который выиграл домашний турнир ATP 250 в Метце в паре со своим соотечественником Жюльеном Беннето, победив в финале голландца Весли Колхофа и новозеландца Артёма Ситака, оценил это достижение. Для Роже-Васслена титул в Метце стал 14-м в карьере в парном разряде.



«Каждый матч на этом турнире был непростым. Особенно тяжело нам пришлось в первом матче, против Симоне Болелли и Андреаса Сеппи. Но мы хорошо играли на протяжении всей недели и очень счастливы, что сумели завоевать трофей. Сегодня мы тоже провели хороший матч. В целом эта неделя получилась почти идеальной», — цитирует Роже-Васслена официальный сайт ATP.

Беннето и Роже-Васслен победили на турнире в Метце в паре