Мидделкоп: мои мама и бабушки из России, и играть здесь мне очень приятно

Голландец Матве Мидделкоп, выигравший турнир ATP 250 в Санкт-Петербурге в паре с чехом Романом Ебавы, прокомментировал этот результат и рассказал о своих русских корнях.



«Мы давно хотели сыграть вместе, но вопрос был в том, чтобы найти подходящий момент. Впервые мы объединились несколько месяцев назад в Гштааде, а затем решили сыграть здесь — и это было отличное решение. Мы провели турнир на одном дыхании, и это помогло добиться результата.



Мои мама и бабушка — русские. Я родился в России и прожил здесь около года. Играть здесь мне очень приятно. Санкт-Петербург — мой второй родной город. Вывести здесь бабушку на середину Центрального корта и видеть, как все ей аплодируют, было очень приятным и эмоциональным моментом», — цитирует Мидделкопа официальный сайт ATP.

Ебавы и Мидделкоп выиграли турнир в Санкт-Петербурге в паре