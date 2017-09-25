Бертенс: очень рада, что через три с лишним года Ларссон всё ещё моя напарница

Голландка Кики Бертенс, выигравшая турнир категории WTA International в Сеуле (Южная Корея) в паре со шведкой Юханной Ларссон, прокомментировала этот результат. В финале Бертенс и Ларссон обыграли Луксику Кумкхум и Пеангтарн Плипуеч из Таиланда со счётом 6:4, 6:1 и поднялись на 11-ю строчку в чемпионской гонке. При этом уже попавшие в Сингапур Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова травмированы, а занимающая восьмое место пара Андреа Главацковой с Пэн Шуай распалась, так что у Кики и Юханны неплохие шансы завоевать путёвку на Итоговый чемпионат WTA.



«Мы упорно трудились, играли много турниров и показывали хорошие результаты на протяжении всего года. С каждой новой победой мы заряжаемся уверенностью в своих силах. Мы начали выступать вместе около трёх с половиной лет назад и сразу хорошо поладили. Я очень рада, что Юханна всё ещё остаётся моей напарницей», — цитирует Бертенс официальный сайт WTA.

Бертенс и Ларссон выиграли турнир в Сеуле в парном разряде