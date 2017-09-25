Ларссон: такие результаты придают энергии для того, чтобы продолжать работать

Шведка Юханна Ларссон, победившая на турнире категории WTA International в Сеуле (Южная Корея) в паре с голландкой Кики Бертенс, поделилась эмоциями после завоевания титула. В финале Бертенс и Ларссон обыграли Луксику Кумкхум и Пеангтарн Плипуеч из Таиланда со счётом 6:4, 6:1.



«Мы выиграли этот финал, и мы очень рады этому. Такие результаты придают нам энергии для того, чтобы продолжать работать. У нас ещё осталось как минимум два турнира до конца сезона», — приводит слова Ларссон официальный сайт WTA.

Бертенс: очень рада, что через три с лишним года Ларссон всё ещё моя напарница