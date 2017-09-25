Федерер в паре с Надалем: даже Супермен прилетел посмотреть. Фотообзор турнира

24 сентября в Праге завершился завершился третий, заключительный день выставочного турнира «Кубок Лэйвера», где сборная Европы играла против сборной остального мира. Сборная Европы, в составе которой выступали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Марин Чилич, Доминик Тим и Томаш Бердых, одержала победу с общим счётом 15-9. В составе сборной мира участие принимали Ник Кирьос, Джек Сок, Денис Шаповалов, Джон Иснер, Сэм Куэрри и Фрэнсис Тиафо.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с Кубка Лэйвера, подготовленные фотокорреспондентами в Праге.