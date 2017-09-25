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Федерер в паре с Надалем: даже Супермен прилетел посмотреть. Фотообзор турнира

25 сентября 2017, понедельник. 06:00 Теннис

24 сентября в Праге завершился завершился третий, заключительный день выставочного турнира «Кубок Лэйвера», где сборная Европы играла против сборной остального мира. Сборная Европы, в составе которой выступали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Марин Чилич, Доминик Тим и Томаш Бердых, одержала победу с общим счётом 15-9. В составе сборной мира участие принимали Ник Кирьос, Джек Сок, Денис Шаповалов, Джон Иснер, Сэм Куэрри и Фрэнсис Тиафо.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с Кубка Лэйвера, подготовленные фотокорреспондентами в Праге.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль Роджер Федерер Фото
Новости. Теннис
25 сентября 2017, понедельник
06:00 Федерер в паре с Надалем: даже Супермен прилетел посмотреть. Фотообзор турнира
01:20 Бачински объявила о завершении выступлений в нынешнем сезоне из-за травмы руки
00:50 Ларссон: такие результаты придают энергии для того, чтобы продолжать работать
00:46 Бертенс: очень рада, что через три с лишним года Ларссон всё ещё моя напарница
00:05 Мидделкоп: мои мама и бабушка из России, и играть здесь мне очень приятно
24 сентября 2017, воскресенье
23:42 Роже-Васслен: мы хорошо провели финал, и неделя в целом была почти идеальной
23:41 Беннето: мы чётко и уверенно играли в ключевые моменты матча
23:32 Пэр: я рад за своего соперника, он хороший парень
23:19 Гоёвчик: выиграть свой первый турнир ATP — великолепное чувство
23:13 Веснина: надеюсь показать хороший теннис и здесь, и в Пекине
22:02 Хаддад-Майя: финал получился упорным, мы с Остапенко обе играли здорово
21:19 Надаль уступил Иснеру, Федерер обыграл Кирьоса в последний день Кубка Лэйвера
20:11 Джумхур: в Петербурге лучший турнир в своей категории, и я обязательно вернусь
20:00 Целующиеся чирлидерши, шоу-матч легенд и дебютный титул Джумхура. Фото SPb Open
19:44 Остапенко: мне понравился Сеул, было здорово видеть так много латвийских флагов
18:45 Джумхур в Санкт-Петербурге завоевал свой первый титул ATP, обыграв Фоньини
18:33 Гоёвчик выиграл первый финал ATP в карьере, победив Пэра на турнире в Меце
18:22 Возняцки: Павлюченкова — очень сильный игрок с мощными ударами
18:01 Кырстя обыграла Ван Яфань в первом круге крупного турнира в Ухане
17:05 Селиваненко: мы не должны быть расстроены итогами жеребьёвки Кубка Федерации
16:52 Беннето и Роже-Васслен победили на турнире в Метце в паре
16:25 Веснина победила Инъин Дуань на старте соревнований в Ухане
15:57 Звонарёва сыграет с Бегу, Хромачёва — с Хибино в первом круге турнира в Ташкенте
15:43 Ебавы и Мидделкоп выиграли турнир в Санкт-Петербурге в паре
14:26 Бертенс и Ларссон выиграли турнир в Сеуле в парном разряде
14:17 Плишкова: у меня с Котыжей было разное видение моей игры
14:01 Андреев, Мыскина и А. Медведев выиграли Матч Легенд на St. Petersburg Open
13:51 Макарова начала тренироваться под руководством тренера Хогстедта
13:10 Макарова победила Севастову в первом круге турнира в Ухане
13:04 Младенович потерпела восьмое поражение подряд, уступив Синяковой в Ухане
12:10 Цуренко победила Суарес-Наварро и сыграет с Мугурусой в Ухане
11:28 Звонарёва впервые за 2,5 года сыграет в основной сетке турнира WТА
10:54 Остапенко завоевала титул на турнире в Сеуле, победив Хаддад-Майю
10:39 Родина сыграет с Соболенко, Дьяченко — с Марией в 1-м круге турнира в Ташкенте
10:28 Хромачёва разгромила Калинскую в финале квалификации турнира в Ташкенте
07:29 Павлюченкова проиграла Возняцки в двух сетах в финале турнира в Токио
03:03 Федерер: хотел, чтобы мы хотя бы раз сыграли с Надалем в паре, и это произошло
02:55 Надаль — после игры с Федерером: это было незабываемо для нас обоих
01:11 Федерер и Надаль выиграли первый совместный парный матч в карьере
23 сентября 2017, суббота
23:34 Федерер победил Куэрри, Надаль — Сока на выставочном турнире «Кубок Лэйвера»
22:59 Клейбанова стала чемпионкой турнира ITF в США
21:30 Ебавы и Мидделкоп вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде
20:59 Фоньини: Баутиста-Агут играл очень быстро и очень надёжно
19:56 Беннето и Роже-Васслен победили Матьё и Пэра в полуфинале турнира в Метце
19:01 Джумхур и Фоньини сыграют в финале St.Petersburg Open. Фотообзор полуфиналов
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