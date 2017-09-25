Павлюченкова поднялась на 19-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 25 сентября россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 19-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 25 сентября
1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6115.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965.
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5640.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520.
5 (5). Винус Уильямс (США) — 4756.
6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410.
9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3810.
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3781.
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19 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2190...
21 (19). Елена Веснина (Россия) — 2140…
31 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1625…
35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1475…
64 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) — 882…
69 (75). Екатерина Александрова (Россия) — 813…
84 (94). Евгения Родина (Россия) — 752…
104 (103). Мария Шарапова (Россия) — 605...
308 (303). Вера Звонарёва (Россия) — 151.