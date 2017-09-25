Кар. Плишкова заняла 3-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Павлюченкова — 15-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 25 сентября чешка Каролина Плишкова поднялась на третью строчку, датчанка Каролина Возняцки — на пятую, представительница Латвии Елена Остапенко — на седьмую. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на 10-й позиции. Её соотечественница Анастасия Павлюченкова поднялась на 15-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA. 25 сентября
1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5491.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5025.
3 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4896.
4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 4815.
5 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4620.
6 (5). Винус Уильямс (США) — 4612.
7 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 3772.
8 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 3655.
9 (9). Кристина Младенович (Франция) – 2876.
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2846.
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15 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2195…
18 (15). Елена Веснина (Россия) — 1972…
29 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1490...
35 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 1356…
60 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) — 878…
65 (63). Екатерина Александрова (Россия) — 801…
74 (83). Евгения Родина (Россия) — 740…
89 (88). Мария Шарапова (Россия) — 605...
289 (281). Вера Звонарёва (Россия) — 151.