Доналдсон одолел Циципаса на старте турнира в Чэнду

Американский теннисист Джаред Доналдсон пробился во второй круг турнира в Чэнду, в трёх партиях одолев представителя Греции Стефаноса Циципаса (Q) со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. Джаред 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Доналдсон поспорит с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания, 6) — Бернард Томич (Австралия).