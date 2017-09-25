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Доналдсон одолел Циципаса на старте турнира в Чэнду

25 сентября 2017, понедельник. 10:40 Теннис

Американский теннисист Джаред Доналдсон пробился во второй круг турнира в Чэнду, в трёх партиях одолев представителя Греции Стефаноса Циципаса (Q) со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. Джаред 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Доналдсон поспорит с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания, 6) — Бернард Томич (Австралия).

Чэнду 2017. 1-й круг
25 сентября 2017 года, понедельник. 08:00 МСК
Джаред
Доналдсон
Стефанос
Циципас
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
25 сентября 2017, понедельник
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