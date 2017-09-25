Касаткина одолела Риске и сыграет с Халеп на турнире в Ухане

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира в Ухане, в трёх партиях одолев представительницу США Элисон Риске со счётом 6:1, 2:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Касаткина поспорит с представительницей Румынии Симоной Халеп (2). Турнир завершится 30 сентября.