Французский теннисист Жереми Шарди вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне, в двух партиях обыграв представителя Италии Алессандро Джаннесси со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Жереми 14 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне Шарди поспорит с победителем матча Дональд Янг (США, 8) — Никола Кун (Испания, WC).