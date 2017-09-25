Кербер в трёх сетах уступила Гарсии на старте турнира в Ухане

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (12) не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане, в трёх сетах проиграв француженке Каролин Гарсии со счётом 6:3, 3:6, 1:6. Бывшая первая ракетка мира совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Каролин 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Гарсия поспорит с американкой Кристиной Макхэйл (Q).

Ухань. Женщины. Первый круг

Лорен Дэвис (США) — Андреа Петкович (Германия, Q) — 6:3, 6:2.

Барбора Стрыцова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис, Q) — 6:1, 6:3.