Стивенс: я провела не лучший матч. Иногда такие дни случаются

Чемпионка US Open-2017 американка Слоан Стивенс прокомментировала своё поражение от китаянки Ван Цян в первом круге турнира в Ухане со счётом 2:6, 2:6.

«Я провела не лучший матч, а моя соперница играла прекрасно. Иногда такие дни случаются. Это был не очень хороший день для меня.

Ван Цян играет плоскими ударами. Здесь быстрое покрытие, и оно отлично подходит для её игры. Я же не смогла показать свой привычный теннис. Я двигалась не очень хорошо, и в целом мне пришлось нелегко», — цитирует Стивенс официальный сайт тура.