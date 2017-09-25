Гаврилова проиграла Гёргес в Ухане, совершив 12 двойных ошибок

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес пробилась во второй круг турнира в Ухане (Китай), в трёх партиях одолев представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 6:4, 1:6, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 24 минуты. Юлия 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 12 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Гёргес поспорит с представительницей Польши Агнешкой Радваньской (9). Турнир завершится 30 сентября.