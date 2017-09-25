Хромачёва и Сойлу с победы стартовали на турнире в Ташкенте в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Турции Ипек Сойлу (4) вышли в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. На старте соревнований они в двух сетах обыграли представительницу Чехии Кристину Плишкову и хозяйку соревнований Ироду Туляганову (WC) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 58 минут.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Хромачёва и Сойлу поспорят с немкой Николой Гойер и голландкой Евой Ваканно. Турнир завершится 30 сентября.