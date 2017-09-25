А. Зверев стартует на турнире в Шэньчжэне матчем с Дарси

Бельгийский теннисист Стив Дарси вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай), в двух партиях одолев представителя Китая Чжан Цзэ (WC) со счётом 7:5, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты. Стив 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне Дарси поспорит с представителем Германии Александром Зверевым, посеянным под первым номером.