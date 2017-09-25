Хачанов и Рублёв уступили на старте турнира в Чэнду в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Чэнду в парном разряде. На старте соревнований они проиграли филиппинцу Триту Конраду Хьюэю и представителю Франции Фабрису Мартену со счётом 1:6, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты.

За выход в полуфинал Хьюэй и Мартен поспорят с победителями матча Сантьяго Гонсалес (Мексика) / Ненад Зимонич (Сербия, 3) — Сунь Фацзин (Китай) / Те Ригеле (Китай).

Хачанов является действующим победителем турнира в Чэнду в одиночном разряде.