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Барти нанесла поражение Конте во втором круге соревнований в Ухане

25 сентября 2017, понедельник. 18:57 Теннис

Австралийка Эшли Барти пробилась в третий раунд соревнований серии Premier 5 в Ухане, одержав победу над британкой Йоханной Контой (5) в трёх сетах — 6:0, 4:6, 7:6 (7:3). Конта подавала на матч при счёте 5:4 и была в двух очках от победы, но в этот момент Барти удалось сделать первый брейк после «баранки» в стартовой партии.

Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Барти 8 раз подала навылет, сделала 6 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Конты 7 эйсов, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Следующей соперницей Барти станет либо полька Агнешка Радваньска (9), либо немка Юлия Гёргес.

Ухань 2017. 2-й круг
25 сентября 2017 года, понедельник. 16:00 МСК
Эшли
Барти
Йоханна
Конта
6:0 4:6 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Йоханна Конта
Новости. Теннис
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