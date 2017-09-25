Барти нанесла поражение Конте во втором круге соревнований в Ухане

Австралийка Эшли Барти пробилась в третий раунд соревнований серии Premier 5 в Ухане, одержав победу над британкой Йоханной Контой (5) в трёх сетах — 6:0, 4:6, 7:6 (7:3). Конта подавала на матч при счёте 5:4 и была в двух очках от победы, но в этот момент Барти удалось сделать первый брейк после «баранки» в стартовой партии.



Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Барти 8 раз подала навылет, сделала 6 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Конты 7 эйсов, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



Следующей соперницей Барти станет либо полька Агнешка Радваньска (9), либо немка Юлия Гёргес.