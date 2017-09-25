Пэн Шуай на трёх тай-брейках обыграла Квитову, не дав ей защитить титул в Ухане

Китаянка Пэн Шуай выиграла марафонский матч у чешки Петры Квитовой (11) в первом круге турнира в Ухане, где Квитова была действующей чемпионкой — 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 7:6 (7:3).



С учётом медицинского тайм-аута, который Квитова брала при счёте 4:5 в решающей партии, поединок продолжался 3 часа 34 минуты. Шуай выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок, сделала 30 ударов навылет, 25 невынужденных ошибок, и использовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Квитовой 7 эйсов, 9 двойных, 63 виннера, 36 неточностей и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.



Во втором круге китаянка встретится с пуэрториканкой Моникой Пуиг (Q), олимпийской чемпионкой 2016 года.