Кузнецов победил Ватутина в первом круге челленджера в Орлеане

Россиянин Андрей Кузнецов (5) вышел во второй круг турнира серии «челленджер» в Орлеане (Франция), уверенно обыграв своего соотечественника Алексея Ватутина в двух партиях — 6:1, 6:3.



Матч продолжался 1 час 9 минут. Кузнецов дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Ватутина 2 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



Следующий соперник Кузнецова определится в матче между сербом Данило Петровичем (SE) и французом Корентином Денолли (LL).