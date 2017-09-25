Шарапова опубликовала фото с кольцами на безымянном пальце

Россиянка Мария Шарапова опубликовала в «Инстаграме» фотографию с несколькими разными кольцами на безымянном пальце правой руки. Мария не прокомментировала фото, лишь добавив к нему один хэштег «Вместе со мной».



Напомним, последним турниром Шараповой был US Open, где она одержала три победы, в том числе в первом раунде над румынкой Симоной Халеп, которая могла стать первой ракеткой мира по итогам этих соревнований. На следующей неделе Мария планирует сыграть на турнире в Пекине, а затем в Тяньцзине, где она получила «уайлд-кард».