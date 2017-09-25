Ферреро отказался от поста капитана сборной Испании в КД ради работы со Зверевым

Экс первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро отказался от предложения стать капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса, предпочтя сосредоточиться на работе с немцем Александром Зверевым. Об этом сообщает BATennis World.

О начале их сотрудничества было объявлено в середине июля, вскоре после завершения Уимблдона. С тех пор Зверев выиграл турнир ATP 500 в Вашингтоне и «Мастерс 1000» в Монреале, но затем потерпел поражение в первом матче в Цинциннати и во втором круге US Open.



Напомним, пост капитана сборных Испании в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации стал вакантным после увольнения Кончиты Мартинес, которая в последние годы совмещала эти должности.