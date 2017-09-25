Матч Шуай с Квитовой стал самым длинным на турнирах WTA в сезоне-2017

Поединок между китаянкой Пэн Шуай и чешкой Петрой Квитовой в первом круге турнира серии Premier 5 в Ухане, завершившийся победой местной теннисистки над прошлогодней чемпионкой со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), стал самым продолжительным женским матчем на турнирах WTA в нынешнем сезоне. Об этом сообщает WTA Insider.



Теннисистки провели на корте 3 часа 34 минуты. Это на две минуты больше длительности поединка между француженкой Кристиной Младенович и британкой Хитер Уотсон на соревнованиях в Акапулько.



Отметим, что поединок между россиянкой Светланой Кузнецовой и сербкой Еленой Янкович в третьем круге Australian Open — 2017 (6:4, 5:7, 9:7) продолжался на две минуты дольше, но турниры «Большого шлема» проходят под эгидой ITF и не учитываются в данной статистике.