Звонарёва: в квалификации у меня была возможность войти в соревновательный ритм

Россиянка Вера Звонарёва (Q), обыгравшая румынку Ирину Бегу (4) в первом круге соревнований в Ташкенте со счётом 2:6, 6:2, 6:4, оценила своё возвращение в основные сетки турниров WTA.



«Я не выступала в туре последние два года, а возвращаться на большую сцену всегда тяжело. Хочу поблагодарить организаторов за „уайлд-кард“ в квалификацию — это была отличная возможность встретиться с по-настоящему талантливыми соперницами и, надеюсь, войти в соревновательный ритм», — приводит слова Звонарёвой официальный сайт WTA.



Следующей соперницей Веры станет француженка Полин Пармантье.