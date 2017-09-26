Кис: Клейстерс после финала US Open сказала, что сама выиграла с 4-й попытки

Американка Мэдисон Кис, проигравшая свой первый официальный матч после финала US Open соотечественнице Варваре Лепченко со счётом 2:6, 6:7 (4:7), рассказала о разговоре с бельгийкой Ким Клейстерс и с тренирующей её американкой Линдсей Дэвенпорт после разгрома от Слоан Стивенс в финале последнего в сезоне турнира «Большого шлема». Напомним, что Кис доигрывала US Open с травмой руки.



«Ким вышла ко мне после матча и сказала что-то в духе „У меня самой ушло четыре попытки на то, чтобы победить. Я понимаю причину всех твоих ошибок. Даже Линдсей сказала, что в какой-то момент по ходу одного из своих финалов она просто хотела начать плакать от понимания того, что не сможет выиграть. Думаю, нужно учиться на таких матчах, ведь это огромный опыт. В следующий раз это поможет лучше делать многое в схожей ситуации“, — цитирует Кис WTA Insider.