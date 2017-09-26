Стивенс: в Азии мне всегда было нелегко — смена часовых поясов, акклиматизация

Американка Слоан Стивенс, проигравшая свой первый матч после неожиданного триумфа на US Open — 2017, прокомментировала переход на азиатскую серию турниров.



«Какие были ощущения на первом турнире после US Open? Не знаю. Я правда не знаю. В Азии мне всегда было нелегко. Тяжело давалась смена часовых поясов, акклиматизация. К тому же, хотя я сыграла в этом году всего пять турниров, такое чувство, словно их было 25.



Думаю, я сыграю в Гонконге. Раньше я там никогда не выступала. Надеюсь, это поможет мне получить заряд положительной энергии, и я снова начну хорошо играть. В любом случае я не хочу слишком расстраиваться из-за этого поражения. Всякое случается, ничего страшного», — цитирует Стивенс WTA Insider.

Стивенс: я провела не лучший матч. Иногда такие дни случаются