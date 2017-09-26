Квитова: обычно я не провожу затяжные матчи, и в концовке у меня были судороги

Чешка Петра Квитова, проигравшая китаянке Пэн Шуай в первом круге турнира в Ухане со счётом

6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), прокомментировала этот поединок, продлившийся чуть больше трёх с половиной часов.



«Всегда сложно играть с соперницей в её родной стране. Но своих болельщиков я тоже слышала,

они здорово меня поддерживали. Думаю, это был самый длинный матч из всех, которые я играла.

У нас обеих были перепады. Мне нужно было брать тай-брейк первого сета, где я вела со

счётом 6:3. Тем не менее, в концовке я смогла дать бой и отыграться с 3:5 в решающей партии

— но на финальном тай-брейке ей повезло чуть больше.



Я не могу сказать, что много тренировалась перед этим турниром, но сегодня я сыграла за все

непроведённые тренировки! Обычно я не провожу затяжные поединки, и в конце матча у меня

были небольшие судороги, так что я горжусь тем, что билась до конца», — приводит слова

Квитовой официальный сайт WTA.

Матч Пэн с Квитовой стал самым длинным на турнирах WTA в сезоне-2017