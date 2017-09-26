Квитова: обычно я не провожу затяжные матчи, и в концовке у меня были судороги

Чешка Петра Квитова, проигравшая китаянке Пэн Шуай в первом круге турнира в Ухане со счётом
6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), прокомментировала этот поединок, продлившийся чуть больше трёх с половиной часов.
«Всегда сложно играть с соперницей в её родной стране. Но своих болельщиков я тоже слышала,
они здорово меня поддерживали. Думаю, это был самый длинный матч из всех, которые я играла.
У нас обеих были перепады. Мне нужно было брать тай-брейк первого сета, где я вела со
счётом 6:3. Тем не менее, в концовке я смогла дать бой и отыграться с 3:5 в решающей партии
— но на финальном тай-брейке ей повезло чуть больше.
Я не могу сказать, что много тренировалась перед этим турниром, но сегодня я сыграла за все
непроведённые тренировки! Обычно я не провожу затяжные поединки, и в конце матча у меня
были небольшие судороги, так что я горжусь тем, что билась до конца», — приводит слова
Квитовой официальный сайт WTA.