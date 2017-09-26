Шуай: теперь самое сложное — восстановиться к следующему матчу

Китаянка Пэн Шуай прокомментировала свою победу над чешкой Петрой Квитовой со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 7:6 (7:3). Матч продлился 3 часа 34 минуты.



«Я пока не осознала, как долго длился наш матч. Мне почти не приходилось играть поединки с тремя тай-брейками. Может быть, это второй раз в моей карьере.



Помню, что на Олимпиаде-2012 у меня были шансы победить её, но тогда мне не удалось это сделать. Она очень рано встречает мяч, атакует, мощно бьёт и здорово подаёт.



На решающем тай-брейке я старалась ни о чём не думать, кроме следующего розыгрыша. Мы провели отличный поединок. Я считала бы так вне зависимости от результата, но, конечно, была очень счастлива победить. Теперь самое сложное — восстановиться. Нужно как можно раньше лечь спать и отдохнуть», — сказала Шуай в интервью WTA Insider на корте.

Следующей соперницей Пэн Шуай станет пуэрториканка Моника Пуиг. Матч состоится во вторник, 26 сентября.