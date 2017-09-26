Вондроушова: рада, что стартовала на турнире в Ташкенте так уверенно

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась впечатлениями после победы над представительницей Японии Мисой Эгути в первом круге турнира в Ташкенте со счётом 6:1, 6:1.

«Я уже очень комфортно чувствую себя на местных кортах. Я провела отличный матч. Очень довольна, что стартовала на турнире так уверенно», — приводит слова Вондроушовой официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Маркета поспорит с представительницей Швейцарии Стефани Фёгель. Турнир завершится 30 сентября.